Japon taraftarlardan anlamlı hareket: Gol sevinci bitti, temizlik mesaisi başladı

2026 Dünya Kupası'nda Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya'nın taraftarları, yıllardır sürdürdükleri geleneklerini bu turnuvada da devam ettirdi.

Maç boyunca takımlarını desteklemek için kullandıkları mavi poşetleri, karşılaşma sonrasında tribünlerdeki çöpleri toplamak için kullanan Japon taraftarlar takdir topladı.

AT&T Stadı'nda oynanan mücadelede Japonya, 88. dakikada Daichi Kamada'nın attığı golle beraberliği yakalarken, taraftarlar da tribünlerde büyük sevinç yaşadı.

Gol kutlamalarında sıkça görülen mavi poşetler, maçın ardından farklı bir amaç için kullanıldı.

Japon taraftarların maç sonrasında tribünleri temizlemesi ilk kez 1998 Fransa Dünya Kupası'nda dünya kamuoyunun dikkatini çekmişti.

O tarihten bu yana her Dünya Kupası'nda aynı davranışı sergileyen taraftarlar, 2022 Katar Dünya Kupası'nın ardından 2026 turnuvasında da bu geleneği sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından tribünlerde kalan çöpleri toplayan Japon taraftarlar, stat görevlilerinin işini kolaylaştırırken, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı.

Hollanda karşısında son dakikada bulduğu golle sahadan bir puanla ayrılan Japonya, taraftarlarının örnek davranışıyla da gündeme geldi.

NFL ekibi Dallas Cowboys'un evi olan AT&T Stadı'nda maç sonrasında neredeyse hiç çöp bırakmayan Japon taraftarlar, spor kültürüne dair verdikleri mesajla bir kez daha dikkat çekti.