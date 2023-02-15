Eljif Elmas ve Napoli'den depremzedelere destek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli forması giyen Eljif Elmas, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle yardım kampanyası başlatılacağını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 16:46
Eljif Elmas ve Napoli'den depremzedelere destek
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Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Makedon futbolcu Eljif Elmas, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "yüzyılın felaketi"nden etkilenen Türkiye için takımıyla beraber yardım kampanyası düşündüklerini bildirdi.

Elmas, Instagram hesabından yaptığı kısa görüntülü paylaşımda, yardım kampanyasını duyurarak, "Ülkem için çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında biz Napoli takım olarak bir gelir planlıyoruz, düşünüyoruz ve inşallah en kısa zamanda Türkiye'ye bağış olarak göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Eljif Elmas

"YARDIMLARINIZI BEKLİYORUZ"

23 yaşındaki Elmas, ayrıca yaptığı başka bir paylaşımda da takım olarak imzaladıkları Napoli formasını göstererek, "Canım Türkiyem için takım arkadaşlarımla birlikte formalarımızı açık arttırmaya çıkarıyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Elmas, takım arkadaşları Gürcü Kvicha Kvaratskhelia ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in imzalı formalarını gösterdiği fotoğraflarla da paylaşım yaptı.

Napoli'nin hafta sonu Serie A'nın 22. haftasında sahasında Cremonese'yi 3-0 yendiği maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevinci sırasında elleriyle ay-yıldız yaparak, golünü Türkiye'ye adadığını göstermişti.


Eljif Elmas napoli kahramanmaraş deprem

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