Japonlardan çılgın 'robo-böcek' projesi
Japon araştırmacılar, uzun süredir üzerinde çalıştıkları 'robo-böcek' projesinin, arama kurtarma alanında çığır açacağını söylüyor.
Dr. Kenjiro Fukuda tarafından yönetilen RIKEN CPR isimli Japon robotik araştırma ekibi, elektronik parçalarla donatılmış bir hamam böceğini uzaktan kumanda edilebilen ve güneş ışınları ile şarj olan bir robo-böceğe dönüştürdü.
Fukuda bu sıra dışı icadın, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek donanımlara sahip olduğunu belirtti.
"UÇAN ROBO-BÖCEKLER YAPMAK MÜMKÜN"
Ekip, test sürüşleri kapsamında, 6 santimetre büyüklüğünde bir hamam böceğinin sırt kısmına kuvvetli bir yapışkan yardımıyla ufak güneş panelleri yerleştirmeyi başardı.
IFLScience'ın haberine göre robo-böcek, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen paneller sayesinde, şarjının bitme tehlikesi olmadan 1 ay boyunca uzaktan kumanda edilebilecek.
Ekip lideri Dr. Fukuda konuya ilişkin demecinde, "Bu cihazı bağlamak için kullandığımız yöntem, diğer böceklere de uygulanabilir. Yani gelecekte, uçan bir robo-ağustosböceği yapabiliriz" ifadelerini kullandı.
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