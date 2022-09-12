Japonlardan çılgın 'robo-böcek' projesi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:53

Dr. Kenjiro Fukuda tarafından yönetilen RIKEN CPR isimli Japon robotik araştırma ekibi, elektronik parçalarla donatılmış bir hamam böceğini uzaktan kumanda edilebilen ve güneş ışınları ile şarj olan bir robo-böceğe dönüştürdü.

Fukuda bu sıra dışı icadın, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olabilecek donanımlara sahip olduğunu belirtti.

"UÇAN ROBO-BÖCEKLER YAPMAK MÜMKÜN"

Ekip, test sürüşleri kapsamında, 6 santimetre büyüklüğünde bir hamam böceğinin sırt kısmına kuvvetli bir yapışkan yardımıyla ufak güneş panelleri yerleştirmeyi başardı.

IFLScience'ın haberine göre robo-böcek, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen paneller sayesinde, şarjının bitme tehlikesi olmadan 1 ay boyunca uzaktan kumanda edilebilecek.

Ekip lideri Dr. Fukuda konuya ilişkin demecinde, "Bu cihazı bağlamak için kullandığımız yöntem, diğer böceklere de uygulanabilir. Yani gelecekte, uçan bir robo-ağustosböceği yapabiliriz" ifadelerini kullandı.