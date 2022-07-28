Tarihte bir ilk: Bilim insanları ölü bir örümceği robota dönüştürdü
Ölü canlıların bedenlerinden robotlar üretmeyi öngören 'nekrobotik' dalı üzerinde çalışan bilim insanları, ölü bir örümceği, mikro elektronik gibi alanlarda kullanılabilecek bir robota dönüştürdü.
ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston'da yer alan William Marsh Rice Üniversitesi'nde makine mühendisliği doktora öğrencisi olan Faye Yap, mühendis Daniel Preston'ın yardımlarıyla, ölü bir örümceği, ufak ve narin nesneleri kavramak için kullanılabilecek bir robota dönüştürdü.
GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: 'NEKROBOTİK'
Nekrobotik adı verilen robotik bilim dalında bir ilk niteliğinde olan proje, örümceklerin hassas ve kavrama gücü yüksek olan bacaklarını, mikro elektronik cihazları tamir etmek gibi pek çok alanda kullanmayı hedefliyor.
Unilad'in haberine göre projenin ardındaki ekip, geleceğin teknolojisi olabilecek bu robotik dalı hakkında şunları kaydetti:
"Nekrobotik kıskaçın yapımı için gereken tek şey, ölen bir örümceğin prosoma bölgesine sokulan bir iğnenin, yapıştırıcı yardımıyla sabitlenmesi. Bu da yaklaşık 10 dakika içerisinde tamamlanabilecek basit bir adım..."
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