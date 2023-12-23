Japonya 2024 için dev savunma bütçesini onayladı

Japonya'da hükümet, 2024 mali yılı için ulusal savunma harcamalarına 7,9 trilyon yen (56 milyar dolar) ayırdı.

AA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 08:38
Japonya 2024 için dev savunma bütçesini onayladı
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Asya-Pasifik'teki güvenlik ortamı ve bölgesel tehditler karşısında Japonya, ulusal savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda hükümet, Nisan 2024-Mart 2025'i kapsayan 2024 mali yılında savunmaya 7,9 trilyon yen ayırma kararı aldı.

Hükümet söz konusu bütçeyi resmen onayladı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçe dilimi olarak kayda geçti.

Rekor düzeydeki bütçeyle, uzun menzilli füzelerin üretimi, yeni savaş uçağının dizaynı ve yenilikçi savunma ekipmanlarının araştırılması planlanıyor.


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