Karsan Japonya'da bir ilki başardı: Avrupa ve Amerika'nın ardından büyük onur

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:13

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:13

Avrupa’da elektrikli ve otonom toplu ulaşımın dönüşümünde rol oynayan Karsan, Kuzey Amerika’nın ardından şimdi de Japonya pazarında hizmet vermeye başlıyor.

Markanın tarihindeki ilk sağdan direksiyonlu araç olan e-JEST’i, Japonya’da Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törende tanıtan Karsan, bu pazarda distribütörü Altech firmasıyla faaliyetlerine başladı.

İsmi otomobil kavramıyla birlikte anılan bir ülkede, Türk markası olarak yer almaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş şöyle konuştu:

“Avrupa’daki başarılarımız ve Kuzey Amerika pazarında büyük bir hızla genişlettiğimiz araç parkımızın yanına şimdi de Japonya pazarını ekliyoruz. ‘Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde’ olma vizyonumuz ile dünyada toplu ulaşımı dönüştürüyoruz. Bu dönüşüme, 2018 yılı sonunda 6 metrelik elektrikli minibüs e-JEST ile başlamıştık. Hedefimiz bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapatmak.''

İLK ELEKTRİKLİ AVRUPA MARKASI

''Kısa bir süre önce Kanada ile Kuzey Amerika’nın da ilk elektrikli minibüsü olan e-JEST modelimiz, son 3 yıldır üst üste Avrupa’da kendi sınıfının en fazla tercih edilen modeli olmaya devam ediyor. Bu lansmanla birlikte Karsan olarak Japonya’ya giriş yapan ilk elektrikli Avrupa markası olduk. Ayrıca Kanada’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldik. Gelecek yıl içinde Japonya pazarında da 100 adetlik satış hedefliyoruz.”

Otomotiv ülkesi olarak bilinen Japonya pazarına Nisan 2023’te Altech firmasıyla gerçekleştirdiği işbirliği anlaşmasının ardından giriş yapan Karsan, e-JEST modelinin Japonya lansmanını gerçekleştirdi.

Türk Büyükelçiliği’nde düzenlenen törene Japon basınından da geniş çaplı bir katılım gerçekleşti.

2024 YILI HEDEFİ

Japonya’da tanıttıkları e-JEST’in, Karsan’ın ilk sağdan direksiyonlu aracı olduğunu vurgulayan Okan Baş, “Fransa’dan Romanya’ya, İtalya’dan Portekiz’e, Lüksemburg’tan İspanya’ya kadar Avrupa’nın dört bir yanında yüzlerce elektrikli modelimiz hizmet veriyor. Bu yılı 22 ülkede 1000 adet elektrikli araca ulaşarak kapamayı bekliyoruz. Kısa bir süre önce Kanada ile Kuzey Amerika’nın da ilk elektrikli minibüsü olan e-JEST modelimiz, son 3 yıldır üst üste Avrupa’da kendi sınıfının en fazla tercih edilen modeli olmaya devam ediyor. Bu lansmanla birlikte Karsan olarak Japonya’nın ilk elektrikli Avrupa markası olduk. Ayrıca Kanada’dan Japonya’ya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verir hale geldik. Japonya pazarında da önümüzdeki sene 100 adetlik satışa ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ALTECH CEO’su Toshishige Ikeya ise şunları söyledi:

“Bu, ALTECH'in elektrikli otobüs çözümüyle otomobil endüstrisine girme konusundaki ilk deneyimi olmasına rağmen, zorluklara göğüs germe ruhumuzun bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz. Elektrikli otobüs işimizin gelecekte şirketimizin ana itici gücü olacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda Karsan ile iş birliğimiz başarımızın anahtarı olacağını düşünüyoruz. Karsan ile değerli ortaklığımızı sürdürmeyi ve Japonya'daki elektrikli otobüs pazarını geliştirmek için uzun yıllar birlikte çalışmayı umuyoruz.”

22 KİŞİLİK KARSAN E-JEST

6 metrelik elektrikli şehir minibüsü Karsan e-JEST, markanın elektrik dönüşümünde lider model olarak dikkat çekiyor. 22 kişilik yolcu kapasitesine rağmen kompakt bir boyuta sahip olan e-JEST, gücünü BMW’nin 135 kW’lik elektrik motorundan alıyor. 88 kWh batarya kapasitesi ile 210 kilometreye kadar menzile sahip olan araç, hızlı şarj ile 1 saatte, ev tipi gece şarjı ile 4 saatte şarj olabiliyor. Üstelik enerji geri kazanımı sağlayan rejeneratif fren sistemi sayesinde bataryalar yüzde 25 oranında kendi kendini de şarj edebiliyor.