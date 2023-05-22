Japonya Başbakanına saldırmıştı: Psikiyatrik muayeneden geçecek
Japonya'da Başbakan Kişida Fumio'ya geçen ayki saldırının zanlısı Kimura Ryuji 3 ay boyunca psikiyatrik muayene olacak.
Japonya'da Başbakan Kişida Fumio'nun geçen ay seçim kampanyası için gittiği Wakayama'da, bulunduğu noktaya sis bombası atılmasına yönelik soruşturma sürüyor.
Wakayama'da yerel mahkeme, saldırı sonrası yakalanan zanlı Kimura Ryuji'nin 3 ay süreyle psikiyatrik muayeneye tabi tutulacağını duyurdu.
Söz konusu karar, savcıların talebi doğrultusunda alındı. Muayene döneminde zanlının saldırıya ilişkin akli dengesi tam kapsamlı tetkik edilecek.
NE OLMUŞTU?
Kişida'nın, 15 Nisan'da Wakayama'da, seçim konuşması yapacağı sırada bulunduğu noktada patlama sesi duyulmuştu.
Yerel medyaya yansıyan videoda, Kişida'nın bulunduğu yere, gümüş silindir boru benzeri bir çeşit sis bombası fırlatıldığı aktarılmıştı.
Kişida'nın yara almadan olay yerinden tahliye edildiği, biri polis memuru dahil iki kişinin ise hafif yaralandığı bildirilmişti.
Hyogo eyaletinin Kawanişi kentine kayıtlı 24 yaşındaki Kimura Ryuji, olayla ilgili gözaltına almıştı.
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