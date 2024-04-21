Japonya Başbakanından tartışmalı tapınağa bağış

Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:29

Güncelleme: 21.04.2024 - 10:29

Başbakan Kişida'nın makamı adına Kudankita bölgesindeki Şinto inancı tapınağına, ilkbahar festivalinin başlangıcı dolayısıyla saksıda "kutsal Masakaki çiçeği" gönderildi.

Resmi Kyodo ajansına göre, Başbakanlığa yakın kaynaklar, üç gün sürecek festival kapsamında Kişida'nın tapınağı ziyaret etmeyi planlamadığını aktardı.

Öte yandan Japonya Ekonomik Canlanmadan Sorumlu Devlet Bakanı Şindo Yoşitaka, tapınağı ziyaret etti.

Bakan Şindo, ziyaretine yönelik açıklamasında, "Vatanı için canını ve yüreğini ortaya koyanların ruhlarına saygılarımı sundum" ifadesini kullandı.

Temmuz 2022'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden "Japonya'nın en uzun süre başbakanı" ünvanına sahip Abe Şinzo'nun 2013'teki tapınak ziyareti komşu ülkelerin tepkisini çekmişti.

TAPINAĞIN ÖNEMİ

İlk olarak 1869'da inşa edilen tapınağın, İkinci Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı ancak tapınak keşişlerinin, savaş dönemi Başbakanı ve Japon Ordusu Generali Tojo Hideki dahil 14 savaş suçlusunu, 1978 yılında "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.