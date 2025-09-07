Japonya’da 40 yıl sonra ilk kez: Prens Hisahito için 'erginlik' töreni

Japonya’da İmparator Naruhito’nun yeğeni Prens Hisahito için görkemli bir erginlik töreni düzenlendi. 40 yıl sonra yetişkinliğe adım atan ilk erkek prens olan Hisahito, tahtın ikinci sıradaki varisi konumunda.

Ancak erkek varis kıtlığı, ülkenin 1.500 yıllık monarşisini belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bırakıyor.

Cumartesi günü imparatorluk sarayında düzenlenen törende, Prens Hisahito’nun başındaki siyah ipek bant çıkarılarak yerine yetişkinliğin sembolü taç takıldı.

İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako ile birlikte Prens’in anne ve babası Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko törende hazır bulundu.

Hisahito, ardından ata ruhlarına saygı için imparatorluk kutsal alanlarına götürüldü ve resmi tören kıyafetleriyle atalarının huzuruna çıktı. Gün boyu süren ritüeller, Tokyo’da verilecek bir ziyafetle tamamlanacak.

TAHT İÇİN İKİNCİ SIRADA

2006 doğumlu Hisahito, 16 üyeli imparatorluk ailesinin en genç üyesi. Ancak erkek varis sayısı yalnızca beş kişiyle sınırlı. 1947 tarihli İmparatorluk Yasası yalnızca erkeklere taht hakkı tanırken, kadınların sıradan vatandaşlarla evlendiklerinde kraliyet statülerini kaybetmeleri krizi derinleştiriyor.

Hisahito, taht için ikinci sırada yer alıyor ve bir gün imparator olması bekleniyor. Ancak kendisinden sonra erkek varis bulunmaması, Japonya’nın gelecekte tahtın devamı konusunda zorlu kararlarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Tokyo yakınlarındaki Tsukuba Üniversitesi’nde biyoloji eğitimi gören Prens Hisahito, böcekler üzerine yaptığı araştırmalarla akademik bir makaleye imza attı.

Mart ayında düzenlediği ilk basın toplantısında, özellikle yusufçuk türlerini ve şehirlerde böcek nüfusunun korunmasını incelemek istediğini açıkladı. Saray arazisinde domates ve pirinç yetiştirmek de ilgi alanları arasında.

DEMOGRAFİK KRİZ YANSIYOR

Japonya’da erkek varis kıtlığı, ülkenin karşı karşıya olduğu demografik tabloyu da yansıtıyor. 2024 yılında ülkede ölümler, doğumlardan yaklaşık 1 milyon fazla gerçekleşti ve bu, kayıtların tutulmaya başlandığı 1968’den bu yana en sert düşüş oldu.

Başbakan Şigeru İşiba, durumu “sessiz bir acil durum” olarak tanımlarken, ücretsiz çocuk bakımı ve esnek çalışma saatleri gibi önlemler sözü verdi.