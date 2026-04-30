Japonya'da komünist parti milyonlarca oy aldı, 'tarihi gerileme' diyerek özeleştiri yaptı

Japonya Komünist Partisi (JCP), 8 Şubat’ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından yayımladığı kapsamlı açıklamada, ülkede savaş politikalarının güç kazandığı uyarısında bulundu. Parti yönetimi, hem seçim performansına ilişkin özeleştiri yaptı hem de Japon siyasetinde sağa kayışın hızlandığını savundu.

Parti, seçimlere 4,5 milyon oy ve yüzde 7,5’in üzerinde destek hedefiyle girdiğini ancak sonuçların beklentilerin oldukça altında kaldığını açıkladı. Açıklamaya göre JCP’nin sandalye sayısı sekizden dörde düştü. Oransal oylar da önceki seçimdeki yüzde 6,16’dan (yaklaşık 3,5 milyon oydan) yüzde 4,40’a (yaklaşık 2 milyon 519 bin oya) geriledi.

Okinawa 1. bölgesinde ise oylarını artırmasına rağmen parti, elindeki milletvekilliğini kaybetti. Parti yönetimi, destek veren seçmenlere teşekkür ederken, 'beklentileri karşılayamama' nedeniyle özür diledi ve bir sonraki seçim için toparlanma sözü verdi.

"SAVAŞ DEVLETİ İNŞA EDİLİYOR"

JCP, seçim sonuçlarının Japonya’da savaş politikalarının önünü açtığını savundu. Açıklamada, özellikle anayasanın 9. maddesinin değiştirilmesi ve askeri kapasitenin artırılması yönündeki girişimlerin 'savaş hazırlığı' anlamına geldiği belirtildi.

Başbakan Sanae Takaichi’nin seçim stratejisi de eleştirildi. Parti, Takaichi’nin seçim sürecini 'kişisel liderlik referandumuna' çevirdiğini ve bu süreçte 'Takaichi rüzgarı' olarak tanımlanan bir siyasi dalganın oluştuğunu ifade etti.

Seçim sonucunda Liberal Demokrat Parti ve müttefiklerinin parlamentoda üçte ikiden fazla çoğunluğu elde ettiği, diğer sağ eğilimli partilerle birlikte bu çoğunluğun daha da pekiştiği kaydedildi. Ana muhalefetin ise etkisiz kaldığı ve iktidar blokuna yakınlaştığı savunuldu.

"HALKIN ONAYI YOK"

Parti, seçim sonuçlarının iktidarın politikalarına yönelik gerçek bir halk desteğini yansıtmadığını ileri sürdü. Başbakanın seçim kampanyasında askeri genişleme, nükleer politikalar ve anayasa değişikliği gibi kritik başlıkları tartışmaktan kaçındığı öne sürüldü.

Ayrıca seçim sürecinin demokratik standartlara uygun olmadığı da vurgulandı. Parlamentonun feshedilmesinden seçim gününe kadar yalnızca 16 gün bırakılmasının, seçmenlerin sağlıklı değerlendirme yapmasını engellediği ifade edildi.

JCP, iktidar partisinin oy oranının yüzde 36,7’de kalmasına rağmen seçim sistemi nedeniyle parlamentoda büyük çoğunluk elde ettiğini belirterek, bu durumu 'suni çoğunluk' olarak nitelendirdi.

MÜCADELE ÇAĞRISI

Parti, yaşanan kaybın nedenlerini kapsamlı şekilde analiz edeceğini ve bu değerlendirmeleri yaklaşan Merkez Komite toplantısında netleştireceğini açıkladı. 'Takaichi rüzgarı' ve diğer partilerin iktidara yakınlaşmasının, parti üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu kabul edildi.

JCP yönetimi, daha güçlü ve geniş tabanlı bir parti yapısının zorunlu hale geldiğini vurgulayarak, örgütsel güçlenme ve ideolojik eğitim çalışmalarının hızlandırılacağını duyurdu. Ayrıca önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerde başarı hedefi konuldu.

Açıklama, vatandaşlara 'otoriter politikalara karşı mücadele' çağrısıyla sona erdi. Parti, barış, demokrasi, insan hakları ve sosyal refahın korunması için toplumsal hareketlerin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.