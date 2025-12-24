Japonya’da nükleer tesiste radyoaktif madde sızıntısı

Japonya Atom Enerjisi Ajansı (JAEA), Fukui eyaletinin Tsuruga kentinde bulunan Fugen gelişmiş dönüştürücü reaktörde, bir borunun kesilmesi sırasında radyoaktif trityum içeren su sızıntısı yaşandığını duyurdu.

Reaktörde halen söküm (devreden çıkarma) çalışmaları yürütülüyor.

Sızıntı sırasında bölgede üç işçinin bulunduğu, ancak işçilerin derhal alandan ayrıldığı ve herhangi bir radyasyona maruz kalmadığı bildirildi.

Ajans, olayın tesis dışına radyasyon yayılmasına yol açmadığını vurguladı.

JAEA ve Fukui Eyalet Yönetimi’nin verdiği bilgilere göre sızıntı, reaktörün yardımcı binasında bulunan ve ağır su analizinde kullanılan ekipmanlara ait boru hattından kaynaklandı.

Yetkililer, çalışma alanında ölçülen radyasyon seviyesinin, yasal bildirim eşiğinin yaklaşık 10 katına çıktığını açıkladı.

Ancak sızıntının meydana geldiği alanın, radyoaktif bulaşmayı önlemek amacıyla izole edilmiş bir bölüm olduğu belirtildi.