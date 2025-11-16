Japonya’da Sakurajima yanardağı patladı: Kül bulutu 4 bin 400 metreye ulaştı

Kagoshima eyaletinde bulunan Sakurajima Yanardağı, Pazar günü yerel saatle 00.57’de patladı. Japon Kyodo News ajansının haberine göre, patlamadan yükselen kül ve duman sütunu 4 bin 400 metreye kadar çıktı.

İlk patlamanın ardından volkanik faaliyet bir süre daha devam etti. Japon Meteoroloji Ajansı, Kagoshima, Kumamoto ve Miyazaki eyaletleri için kül yağışı uyarısı yayınladı.

Yetkililer, patlama sonrası herhangi bir yaralanma ya da yapısal hasar rapor edilmediğini açıkladı.

Patlamanın, yanardağın Minamidake kraterinde gerçekleştiği ve 18 Ekim 2024’ten bu yana 4 bin metrenin üzerine çıkan ilk kül sütununu oluşturduğu belirtildi.

Volkandan fırlayan büyük kayaların, dağın beşinci istasyonuna kadar ulaştığı kaydedildi. Ancak piroklastik akış (ölümcül sıcak gaz ve taş akıntısı) gözlemlenmedi.

ERİŞİM YASAK, ALARM SEVİYESİ 3

Yetkililer, alarm seviyesini 5 üzerinden 3’te tutarak yanardağa erişimi kısıtladı. Bu seviye, yerel halka volkan çevresine yaklaşmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Sakurajima, Japonya’nın en aktif yanardağlarından biri olarak biliniyor. Kyushu Adası’nın güneybatısında yer alan volkan, aslında bir ada iken, 1914 yılındaki büyük lav akışıyla Osumi Yarımadası’na kara yoluyla bağlandı.

Son patlama, hem bölge halkında hem de Japonya Meteoroloji Ajansı’nda olası yeni aktiviteler konusunda yakın takip sürecini yeniden başlattı.