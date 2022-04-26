Japonya: Güney Kore ile iş birliğini geliştirmeliyiz

26 Nisan 2022 Salı, 12:20

Japonya ve Güney Kore, tarihte yaşanan ikili sorunları geçmişte bırakarak iş birliğine odaklandı. Güney Kore Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk Yeol'un diplomasi ekibi, Seul-Tokyo arasındaki "problemli ilişkileri" düzeltmeye yönelik adım atmak amacıyla başkent Tokyo'ya geldi.

Ulusal Meclis Başkan Vekili Chung Jin Suk liderliğinde Tokyo'da temaslarda bulunan Güney Koreli delegasyon, Japonya Başbakanı Kişida Fumio tarafından kabul edildi.

'KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK'

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini ziyaret eden Güney Koreli heyete, Tokyo-Seul ilişkilerini geliştirmek için kaybedecek vakitleri olmadığını, iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Kişida Fomio, komşuların sorunlarına yönelik "Japonya-Güney Kore ilişkilerini geliştirmek için kaybedecek vaktimiz yok" dedi. Kişida "Hukuka dayalı uluslararası düzenin tehdit edildiği göz önüne alındığında Japonya-Güney Kore ile Japonya-ABD-Güney Kore stratejik iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" diye konuştu.

TEMASLAR TOKYO'DA DEVAM EDECEK

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenecek olan Park Jin, Güney Koreli delegasyonun "ikili ilişkilerdeki sorunları gelecek odaklı ve doğru bir tarihi anlayışla çözmeyi hedeflediğini" söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa ile dün bir araya gelen Güney Koreli delegasyonun, hafta boyunca Tokyo'daki temaslarını sürdürmesi bekleniyor.