Japonya kıyılarında 'tanımlanamayan bir cisim' bulundu

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 13:41

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 13:45

Japonya merkezli Daiichi TV tarafından bildirilen bir habere göre cisim, Shizuoka eyaletinin Hamamatsu kentinde yaşayan bir kadın tarafından Enshuhama Plajı'nda bulundu. Kadın yerel saatle 8:45 civarında polisi aradı. Haberde, bulgu sonrası olay yerinin erişime kapatıldığı bildirildi. Yerel basına göre, "Cismin bir tür deniz mayını olabileceğinden" endişe ediliyor.

"DEMİR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR..."

Japon basını, uzmanların söz konusu nesneyi inceleme altına aldığını ve nesnenin fotoğraflarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile sahil güvenlik uzmanlarına gönderildiğini kaydetti.

Japon Sahil Güvenliği tarafından RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, "Demirden imal edildiği düşünülen kürenin gerçekte ne olduğunun henüz bilinmediği" ifade edildi.