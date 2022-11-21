Japonya, Kuzey Kore'ye meydan okudu: Anti balistik füzesini test etti
Japonya, SM-3 Uzun Menzilli Anti Balistik Füzesi'nin ilk denemesinin gerçekleştirildiğini duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı, Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait bir destroyerden SM-3 Uzun Menzilli Anti Balistik Füzesi ilk denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Karargâhından yapılan açıklamada, "Donanma Öz Savunma Kuvvetleri ile ABD Donanması, Maya ve Haguro destroyerlerinin balistik füze savunma işlevlerini doğrulamak üzere testi gerçekleştirmiştir. Bu, Japonya ve ABD tarafından ortaklaşa geliştirilen ve balistik füzeleri engellemek üzere tasarlanan SM-3 Block2A füzesinin bir Deniz Öz Savunma Gücü gemisinden ilk fırlatılışıdır. Bu başarı ile ülkemizin balistik füze önleme kabiliyeti büyük bir artış göstermiştir" denildi.
Açıklamada, Japon destroyeri Kirishima'nın hedefi tespit ve takip ettiği ve Raytheon yapımı SM-3 Blok 1A füzesini ateşlediği, füzenin yaklaşık üç dakika sonra Pasifik Okyanusu'nun 160 kilometre üzerinde hedef füzeyi önlediği belirtildi.
Füze deneme testine USS Lake Erie ve USS Russell savaş gemileri de katıldı.
Japonya, Lockheed Martin Corp. tarafından ABD Savunma Bakanlığı için geliştirilen Aegis balistik füze savunma sistemini teslim alan ikinci ülke oldu.
Japonya ve ABD, sistemin kapsama alanını genişletecek olan yeni nesil SM-3 Block 2A füzesinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapıyor.
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