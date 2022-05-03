Japonya Moğolistan'a, Ukrayna konusunda "uluslararası toplumla hareket et" çağrısı yaptı
Japonya Dışişleri Bakanı, Moğolistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Bakan, ziyarette, Moğolistan'dan Ukrayna konusunda uluslararası toplumla hareket etmesini istedi
Japonya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) tasarısına çekimser kalan Moğolistan'a, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etme çağrısı yaptı.
Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ziyaret ettiği Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da, Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg ile ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü. Hayaşi, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı kınayan BM tasarısına çekimser kalan Moğolistan'dan, uluslararası toplumla uyum içinde hareket etmesini istedi.
Rusya'nın saldırılarının "uluslararası hukukun açık ihlali" olduğunu belirten Hayaşi, bunun, "uluslararası düzenin temelini sarsacak ciddi bir soruna" yol açtığını ifade etti.
Battsetseg de kriz konusunda Moğolistan'ın pozisyonuna yönelik açıklamada bulunarak, Ukrayna'da ateşkesin bir an önce sağlanmasının önemine dikkati çekti.
Görüşmede iki Bakan, genç Moğol bürokratların Japonya'daki okullarda eğitim alabilmesinin sağlanmasına yönelik 260 milyon yenlik (2 milyon dolar) yardım anlaşmasını imzaladı.
Video Haberler
- Dağcılar 'ölüm yamacı'nda: Riskli kaya avı başladı
- Karlar eridi, tatilcilerin bıraktığı çöpler ortaya çıktı
- Feci kaza: Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
- Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 14 koyun öldü
- Feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya öldü
- Kayınpederinin evinde dehşet saçtı; polisi de hedef aldı
- Özel ve İmamoğlu'na hakaretler yağdırdı
- Otogarda silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
- Bayram ziyareti acı sonla bitti
- İzmir'de aşırı hız faciası
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte devletin uçağıyla umre yapan gazeteciler
- AKP'nin 'göbeğini kaşıyan adam' moment'i
- Sedat Peker, Erdoğan ile helalleşme videosu çekecek mi?
- Erdoğan'ın eski doktoru 'Man Adası'ndan seslendi
- 'Gizemli hepatit' alarmı: 3 çocuk öldü
- Verilen sözleri hatırlattı, Erdoğan'a yüklendi
- Bayramda kar sürprizi: 'Lapa lapa kar yağıyor'
- O sözlere açıklama geldi
- AKP'li Bülent Turan muhalefeti hedef aldı
- Aile ziyaretinde tartışma sonrası korkunç kaza