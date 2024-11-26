Japonya Prensesi için cenaze töreni düzenlendi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:50

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:50

Kyodo News'un haberine göre, 15 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prenses için başkentteki Toshimagaoka İmparatorluk Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı.

101 yaşında hayatını kaybeden Prenses'in cenaze törenine, İmparatorluk aile üyelerinin yanı sıra Başbakan İşiba Şigeru'nun da aralarında bulunduğu üst düzey hükümet yetkilileriyle birlikte 500 kişi katıldı.

Yuriko'nun babası Masanari Takagi'nin soyu, Edo Dönemi'ne denk gelen 1800'lü yılların feodal derebeyi Hotta Masayoşi'ye dayanıyor.

Tam ismi "Takagi Yuriko" olan Yuriko, 1923'te Tokyo'nun Aoyama bölgesinde yaşayan Takagi ailesinde dünyaya geldi.

Gakuşuuin Kadınlar Akademisinden mezun olduktan sonra Yuriko, 1941'de, dönemin İmparatoru Hirohito'nun küçük kardeşi Prens Mikasa ile evlendi.

İkinci Dünya Savaşı'nın son aylarında, ABD'nin Tokyo'ya yönelik saldırılarda evleri yakılan Yuriko, aile üyeleriyle sığınma evinde yaşadı.

İMPARATORLUK AİLESİNİN EN YAŞLI ÜYESİ

Eşi Mikasa'nın antik Yakın Doğu tarihi araştırmalarını destekleyen Yuriko, imparatorluk resmi görevlerini üstlendi.

Üç oğlan ve 2 kız çocuğu sahibi Yuriko ve Prens Mikasa çiftinin oğulları Prens Takamado 2002'de, Prens Tomohito 2012'de, Prens Katsura 2014'te ölmüştü.

Ölümünden önce "İmparatorluk ailesinin en yaşlı üyesi" unvanına sahip olan Yuriko'nun, eşi Prens Mikasa 2016'da 100 yaşında hayatını kaybetmişti.

Başbakan İşiba Şigeru, yaptığı açıklamada, "Yuriko'nun vefat haberi karşısında üzülmeden edemiyorum. Taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.