Japonya: Rus petrolü aşamalı olarak yasaklanacak

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:30

Ukrayna-Rusya Savaşı birçok ülkenin Rusya'ya olan enerji bağımlılığının sorguladı. Bu ülkelerden biri olan Japonya, Rus petrolüne yönelik yeni bir adım attı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı G7 tarafından uygulanan yaptırım kapsamında Japonya’nın Rus ham petrolünün ithalatını aşamalı olarak yasaklayacağını duyurdu.

Fumio Kishida, G7 toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, "Enerji ithalatına büyük ölçüde bağımlı bir ülke için bu çok zor bir karar. Ancak böyle bir zamanda G7 koordinasyonu çok önemli. Rus petrol ithalatının azaltılması veya durdurulmasının zamanlamasına gelince, fiili durumu ölçerken bunu dikkate alacağız" dedi.

Nisan ayında Rusya'dan Japonya'ya yaklaşık 1,9 milyon varil petrol ihraç edildi, bu bir önceki yılın aynı ayına göre %33 düşüş gösterdi.Japonya, Mart ayında toplam 89 milyon varil petrol ithal etti.

Rusya, geçen yıl Japonya'nın en büyük beşinci ham petrol ve LNG tedarikçisiydi.