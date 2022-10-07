Japonya, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı
Japonya, Rusya'dan 81 kişiye ve 9 şirkete yeni yaptırımlar getirdi.
Japonya, Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı.
Yaptırım kararının, Rusya'nın Ukrayna'da Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesinin ardından geldiği bildirildi.
Rusya'dan 81 kişiye ve dokuz şirkete yaptırım uygulandı.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, "Ülkemiz, Ukrayna topraklarının bir kısmının Rusya'ya ilhakı ile doğrudan ilgili kişilerin mal varlıklarını donduracaktır. Bu Bakanlar Kurulu toplantısında karar verildi" dedi.
Japonya, 26 Eylül'de Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayarak, kısıtlayıcı önlemler kapsamında 21 şirketi ve "kimyasal silahlarla ilgili" malların ihracatını yasaklamıştı.
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