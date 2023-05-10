Japonya, Tayvan yakınlarına Patriot füzeleri yerleştirdi

Japonya, ülkenin güneybatısında ve Tayvan Boğazı'na yakın bölgedeki Miyako Adası'na Patriot (PAC-3) füzeleri konuşlandırdı.

AA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:56
Japonya, Tayvan yakınlarına Patriot füzeleri yerleştirdi
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Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF), ada eyaleti Okinawa'ya bağlı Miyako Adası'na Patriot füzeleri konuşlandırdığını söyledi.

Matsuno, konuşlandırılan füzelerin, ulusal güvenliği sağlamak için olduğunu ve Kuzey Kore'nin olası uzun menzilli balistik füzelerini hedef alacağını bildirdi.

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, PAC-3 füzelerinin aynı bölgede bulunan İşigaki ve Yonaguni adalarına da konuşlandırıldığı aktarıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Okinawa'ya bağlı Miyako, Yonaguni ve İşigaki adaları, ülkenin Tayvan Boğazı'na en yakın bölgesi olarak biliniyor.

 

 


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