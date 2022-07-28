Japonya, Tayvan'ı ziyaret etti: Çatışma çıkmasını önleyeceğiz

28 Temmuz 2022 Perşembe, 15:32

İki eski savunma bakanı dahil bir grup Japon milletvekili, bölgesel savunmayı tartışmak üzere Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan’a üst düzey ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili ve eski Savunma Bakanı Shigeru Ishiba liderliğindeki heyet, ziyaret kapsamında Tayvan'da hükümetin lideri Tsai Ing-wen ile bir araya geldi.

Shigeru Ishiba, ziyaretin amacının "Tayvan ile savunma konusunda anlaşmaya varmak, bölgedeki olası bir çatışmaya hazırlanmak ve aynı zamanda çatışma çıkmasını önlemek" olduğunu belirtti.

Shigeru, ülkesinin, Hint-Pasifik'teki çatışmaları önlemek için ABD ile yakın temasta olduğunu kaydederek, savunma müttefiklerinin hazırlık yapmak dışında seçeneğinin bulunmadığını kaydetti.

Tsai Ing-wen ise, "Hint-Pasifik bölgesindeki barışı korumak için Japonya ve diğer demokratik ortaklarla iş birliğimizi derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.