Japonya Ukrayna'ya gıda ve ilaç gönderecek
Ukrayna yönelik yardımlar çeşitli ülkeler tarafından devam ediyor. Son olarak da Japonya, Ukrayna'ya ilaç ve gıda yardımında bulunacağını açıkladı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'ya 15 tonluk gıda ve ilaç yardımı yapacaklarını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüşen Kişida, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni yardım ve desteklerini bildirdi. Görüşmede Kişida, konserve ekmek, balık ve süt tozu gibi gıda ile tıbbi ilaçların yer alacağı 15 tonluk yardımının Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.
Kişida, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda, Japonya'nın Ukrayna'ya yönelik kredi teklifini 100 milyon dolardan 300 milyon dolara yükselttiklerini aktardı.
Yardım kapsamında dron ve kimyasal saldırılardan koruyacak maske dahil Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ekipmanlarının da Ukrayna'ya gönderileceği belirtildi.
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