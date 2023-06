Japonya Ulusal Meclisi'nde yumruklar havada uçuştu

Eski Japon aktör ve Reiwa Shinsengumi partisinin lideri Taro Yamamoto, Japonya Ulusal Meclisi'nde tartışmalı sığınmacı yasa tasarısına karşı çıkmasının ardından milletvekilleri birbirine girdi.

Taro Yamamoto, yasanın oylanacağı oturum esnasında milletvekillerine yumruklu saldırıda bulundu.

Japan Times'ın haberine göre, yaşanan arbede sonrasında yasa tasarısı oturumu geçici olarak durduruldu.

"Battle Royale" actor and left-wing populist Reiwa party leader Taro Yamamoto tried to climb over lawmakers to stop the passing of an anti-refugee law through Japan's Upper House (via @mrjeffu) pic.twitter.com/HuPTMXvDef