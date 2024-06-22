Japonya Uzay Araştırma Ajansı'na yoğun siber saldırı

Yayınlanma: 22.06.2024 - 08:39

Güncelleme: 22.06.2024 - 08:39

Ajanstan yapılan açıklamaya göre, son bir yılda yaşanan çok sayıda siber saldırıda bazı kişisel verilerin sızdırıldığından şüphe ediliyor.

Açıklamada, "yasa dışı erişilen ağın, roketler, uydular ve ulusal güvenlikle ilgili hassas bilgiler içermediği" ifade edildi.

Ulusal güvenliğe ilişkin bilgilerin ayrı bir ağ üzerinde ele alındığı ve tehlikeye atılmadığı belirtildi.

Sistemde oluşan hasarın boyutunun araştırıldığı ifade edilerek, güvenlik sebebiyle sürece yönelik ayrıntı verilmedi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, JAXA'nın, uzman kuruluşlarla işbirliği içinde saldırıların etkisini saptamaya çabaladığını söyledi.

Önlem alınması gerektiğini belirten Hayaşi, "hükümetin de bu alanda güvenliği artırmak için çalışacağını" ifade etti.

Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT), saldırılarda "gizli bilgi sızıntısının" henüz doğrulanmadığını kaydetti.

MEXT Bakanı Moriyama Masahito, gazetecilere yaptığı açıklamada, siber saldırıların "büyük bir endişe kaynağı olmadığını" söyledi.

Resmi Kyodo ajansının haberinde, siber saldırıların "Çin menşeli bilgisayar korsanlarınca" yapıldığından kuşkulanıldığı belirtildi.

JAXA, 2016 ve 2017'de de Çin menşeli bilgisayar korsanlarının veri hırsızlığı içerdiği tahmin edilen siber saldırılarının hedefi olmuştu.