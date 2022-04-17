Japonya ve ABD'den 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' için ikili ittifak vurgusu
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesini ziyaret eden ABD heyetiyle "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için ikili güvenlik ittifakının korunması konusunda mutabık kaldı.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, başkent Tokyo'ya gelen Senatör Lindsey Graham liderliğindeki ABD heyetiyle ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Kişida ile ABD heyeti, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için Japonya-ABD güvenlik ittifakı taahhütlerinin korunmasında mutabık kaldı.
Ülkesinin, bölgesel barış ve refahın korunması için çabaladığını ifade eden Kişida, ikili ittifakın önemine dikkati çekerek bu ittifakın "siyasi parti farklılıklarını" ortadan kaldırdığını belirtti.
Video Haberler
- Hafif ticari aracın denize uçma anı kamerada
- İnce'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
- Sahurda davul yerine mehteren takımı uyandırdı
- 'Gereğini yapmasını bekliyoruz'
- Yurttaşlar zamlara isyan etti: 'Çok kötü sonumuz'
- Kamara Deresi renk değiştirdi
- TEM Otoyolu'nda kaza: Yol trafiğe kapatıldı
- AKP'li üye kartını kürsüye bıraktı, CHP'ye katıldı
- 'Hâlâ ölümcül olabiliyor'
- 'Suriyeliler gitsin diyenlere PKK'lı diyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP’nin afişleri toplatıldı
- Oscar'da 'şaka' sonrası kriz: 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- Sahurda davul yerine mehteren takımı uyandırdı
- İstanbul'un göbeğinde medrese açtılar
- Kamara Deresi, 'kırmızı' alarm veriyor
- Çocuk parkına pompalıyla ateş ettiler: 1 çocuk yaralandı
- Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu iptal edildi
- İnce'den dikkat çeken 'ittifak' açıklaması
- Sera Kadıgil'den 'Meclis' yorumu
- Hafif ticari aracın denize uçma anı kamerada