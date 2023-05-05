Japonya’da 6.5 büyüklüğünde deprem

Japonya’da merkez üssü İshikawa eyaletinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riski oluşmadığı açıklanırken, 1 kişinin merdivenden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:47
Abone Ol google-news

Japonya bugün 6.5 büyüklükte depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) edinilen bilgiye göre, deprem yerel saatle 14.42'de Ishikawa eyaleti açıklarında meydana geldi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtilirken Niigata, Toyoma, Fukui ve Fukushima eyaletleri başta olmak üzere birçok bölgede hissedildiği açıklandı. Tsunami riskinin oluşmadığı bildirildi. JMA, kıyı kesimlerde deniz seviyelerinde değişimler yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno depremin ardından yaptığı açıklamada, sarsıntının merkez üssü İshikawa eyaletinde bazı evlerin çöktüğüne yönelik bilgiler aldıklarını ifade ederken hükümetin depreme dair detayları doğrulamaya çalıştığını söyledi.

Matsuno, Ishikawa eyaleti'ndeki Shika Nükleer Santrali'nin işleyişinde anormallik tespit edilmediği bilgisini verdi.

Suzu şehrinde yaşayan ismi açıklanmayan bir kişinin ise depremin etkisiyle merdivenden düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.


japonya deprem

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2023 son depremler! Az önce nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? 5 Mayıs 2023 son depremler! Az önce nerede, ne zaman deprem oldu?
İzmir depreminde 30 kişinin ölümüne neden olmuşlardı: Cezaları belli oldu

İzmir depreminde 30 kişinin ölümüne neden olmuşlardı: Cezaları belli oldu
AFAD yine mağdur ediyor: Depremzedeyi çadırdan attılar!

AFAD yine mağdur ediyor: Depremzedeyi çadırdan attılar!

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler