Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 17 kişi öldü

01 Temmuz 2022 Cuma, 15:14

Japonya'nın başkenti Tokyo ve çevresinde 1951 yılından bu yana görülen en kısa yağışlı mevsimin yaşanarak kentte rekor sıcaklıkların etkili olmasının ardından can kayıpları artıyor.

Tokyo İtfaiye Departmanı'nın verilerine göre, termometrelerin 6 gün üst üste 35 derece üstü değerleri gösterdiği kentte, dün yaşları 6 ile 97 arasında değişen 294 kişinin sıcak çarpması semptomları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanırken, 17 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

AŞIRI SICAKLAR SÜRECEK

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), 40 dereceyi aşabilecek aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini açıklarken, uzmanlar sıcak çarpması riskine dikkat çekerek bol su tüketilmesi ve klima kullanılması uyarısında bulundu. Kamu otoriteleri ise mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama çağrısı yaptı.