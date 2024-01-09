Japonya'da bir deprem daha: 6 büyüklüğünde

Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:32
Japonya'da bir deprem daha: 6 büyüklüğünde
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Japonya'nın kuzeybatısında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.


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