10 Kasım 2021 Çarşamba, 13:07

Japonya'da bir hastanenin 30 yıl boyunca tuvalet suyunu içme suyu olarak kullandığı ortaya çıktı.



Japonya'da yayımlanan Yomiuri Shimbun gazetesinin 20 Ekim'de birdirdiği tuhaf olay nedeniyle Osaka Üniversitesi'nin Rektör Yardımcısı Kazuhiko Nakatani özür diledi.

Japon haber kaynağına göre söz konusu hastane Osaka Üniversitesi bünyesinde bulunuyor ve klinik binası tıp fakültesine bağlı.

120 MUSLUK KULLANILIYORDU

Binada kullanılan kuyu suyu el yıkamak ve gargara yapmak için kullanılanlarda da dahil 120 muslukta kullanılıyordu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, arızanın 1993'te hastane inşa edildiğinde bağlantı borularındaki bir hata nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Hastane yönetimi yeni bir arıtma tesisi inşaatına başlayana kadar kimsenin sorunu fark etmediğini söyledi. Su sorunu yeni binada yapılan inceleme sırasında tespit edildi.

Osaka Üniversitesi meseleye yönelik soruşturma yapıldığını ifade etti. Bugüne kadar herhangi bir sağlık tehlikesinin yaşanmadığı belirtildi.

"BORULAR KONTROL EDİLECEK"

Rektör Yardımcısı Nakatani gerçekleştirdiği basın toplantısında endişeye neden olduğu için özür dileyerek şu ifadeleri kullandı:

İleri düzey tıbbi bakım sağlayan üniversite hastanesinin endişeye neden olması nedeniyle çok üzgünüm.

Kampüste arıtılmış kuyu suyunu kullanan 100'den fazla bina olduğu bildirildi. Hastane yetkilileri boruları kontrol edeceklerini ve hatayı düzelteceklerini söyledi.