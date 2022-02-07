Japonya'da Covid-19 ile mücadelede günlük 1 milyon doz takviye aşı yapılması planlanıyor
Henüz nüfusunun sadece yüzde 4,8'inin üçüncü doz aşı vurulduğunu Japonya'da, Covid-19 ile mücadele için günlük 1 milyon doz takviye aşı yapılması planlanıyor.
Japonya, Covid-19'un Omicron varyantıyla mücadele kapsamında günlük bir milyon kişiye takviye doz aşısı vurulmasını hedefliyor.
Hafta sonu günlük vaka sayılarının ilk kez yüz bin seviyesini aşması sonrası hükümet, üçüncü doz uygulamasını yaygınlaştırmayı planlıyor.
Başbakan Kişida Fumio, parlamento oturumundaki konuşmasında, günlük bir milyon kişiye takviye doz aşısı uygulanmasını hedeflediklerini söyledi.
Omicron varyantına karşı mücadele çalışmalarına değinen Kişida, "Bu net hedefle hükümet, aşı olmak isteyenlerin en yakın sürede aşılanması için bir bütün halinde çalışacak" dedi.
Kyodo ajansı 4 Şubat itibarıyla 125 milyonluk Japonya nüfusunun henüz sadece yüzde 4,8'inin üçüncü doz aşı vurulduğunu aktardı.
Japonya geneli Covid-19 vaka sayısı 3 milyon 316 bin 122’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 19 bin 357’ye yükseldi.
Vaka sayısı Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlendiği Ağustos 2021'in ilk haftasında 1 milyonu, 20 Ocak'ta 2 milyonu, 3 Şubat'ta 3 milyon sınırını geçmişti.
Ülke genelinde 1134 kişi yoğun bakım servislerinde Covid-19 tedavisi görüyor.
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