Japonya'da 'içilebilir mayonez' piyasaya sürüldü

Yayınlanma: 28.11.2024 - 12:44

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:44

Japonya merkezli bir market zinciri olan Lawson, “mayonez fanatiklerinin uzun zamandır beklediği soğuk içecek” olarak tanımlanan içilebilir mayonez “Nomu mayo”yu piyasaya sürdü.

Bu ürünün 200 ml'lik fiyatının 198 Yen (48 TL) olduğu belirtildi.

Mayonez, ülkede sandviç ve pizzalarda yoğun olarak kullanılıyor, ayrıca suşi ve onigiri (pirinç topları) gibi geleneksel Japon yemeklerinde de kullanılıyor.

Şu anda bir “test satış döneminde” olan içilebilir mayonezin, daha Batılı çeşitlerin aksine Japon mayonezinin daha kalın ve zengin tadına alışkın olan Japon müşterilere gerçekten hitap edip etmeyeceği merak ediliyor.

Japonya'da “konbini” olarak bilinen marketler, sadece çok çeşitli yiyecek, içecek ve günlük bakkaliye ürünleri satmakla kalmayıp aynı zamanda bilet ve diğer hizmetler için çok amaçlı terminaller olarak da işlev gören, neredeyse kendi başlarına bir kurum.

Japonya geneline yayılmış 56.000'den fazla konbini ile farklı zincirler, çeşitli ve yaratıcı bir envanter tutmaya çalışarak müşterileri cezbetmek için neredeyse sürekli bir rekabet halinde.