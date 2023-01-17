Japonya'da iki kişiyi boğmaktan idam cezası alan bir kadın, yemek yerken boğularak öldü

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 09:52

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 09:52

Japonya'da idam mahkumu bir kadın, yemek yerken boğuldu.

Miyuki Ueta adındaki mahkum, Hiroşima Gözaltı Merkezi'nde yediği yemekten boğularak bilincini kaybetti.

Tesisteki personel, yerel bir hastaneye nakledilmeden önce Ueta'nın boğazındaki yemeği çıkarmaya çalıştı.

Miyuki'nin, üç saat sonra öldüğü bildirildi.

İŞLEDİĞİ CİNAYETLER

49 yaşındaki Ueta, birkaç yıl önce Tottori'de borçlu olduğu iki adamı öldürmekten suçlu bulunduktan sonra 2012 yılında idama mahkum edilmişti.

Ueta, 47 yaşındaki kamyon şoförü Kazumi Yabe'yi Nisan 2009'da ilaçla uyutarak denizde boğmuştu.

Aynı yıl Ekim ayında da elektronik mağazası sahibi 57 yaşındaki Hideki Maruyama'yı da uyuşturarak boğmuştu.

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Hideki Maruyama'nın 48 yaşındaki oğlu NHK'ya yaptığı açıklamada olayların bu şekilde gelişmesine "şaşırdığını" söyledi.

Maruyama, "Babam vefat edeli 14 yıl oldu ve bir idam mahkumunun bu şekilde ölmesi beni şaşırttı. O zamandan beri, idam edilmeden çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. Her gün evimdeki Budist sunağında ellerimi babamın üzerine koyuyorum ve bu gece de ellerimi birleştirip bugünü bildirmek istiyorum" dedi.