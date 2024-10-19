Japonya'da iktidar partisi genel merkezine molotof kokteyli saldırısı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da iktidar partisinin genel merkezine molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi, olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.
Japonya Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) Tokyo'daki genel merkezine bir kişi tarafından 3-4 molotofkokteyli fırlatıldı.
Saldırıda can kaybı veya yaralanan olmazken, olay yerinde yakalanan şüphelinin bu eylemi neden gerçekleştirdiği henüz netlik kazanmadı.
Tokyo polisi yorum yapmaktan kaçınarak soruşturma başlatıldığını bildirdi.
İktidardaki LDP'nin, şüpheli finansman ve vergi kaçakçılığını içeren gizli para skandalı nedeniyle halk arasındaki popülerliğinin azaldığı belirtiliyor.
LDP, saldırı hakkında yorum yapmayı reddederek tüm soruları polise yönlendirdi.
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