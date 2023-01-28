Japonya'da kazıda bulunan demir kılıç 604 yılına dair izler taşıyor

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 17:32

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 17:49

Japonya'nın Kumamoto şehrinde yönetimce yapılan duyuruda geçen yıl nisanda bulunan kılıcın üzerinde 604 yılına dair karakterler olduğu aktarıldı.

The Japan News'in haberinde, yaklaşık 55 santimetre uzunluğundaki ve yüzeyi pas ve tahta kın kalıntılarıyla kaplı olan kılıca dair Kumamoto Üniversitesi tarafından yapılan inceleme sonuçlandı.

Demir kılıcın üzerine metal kakmalı "Koshi" karakterlerinin olduğu açıklanırken, söz konusu metal türü henüz belirlenemedi. Koshi, doğu Asya kültürel alanının parçası olan altmışlık döngüde her biri bir yıla karşılık gelen 60 terimden biri olarak tanımlanıyor.

6'ıncı yüzyılın sonları ile 7'inci yüzyılın ilk yarısının özelliklerini taşıdığı düşünülen kılıca işlenmiş Koshi'nin 604 yılını temsil ettiğine inanılıyor.

Söz konusu kılıç, şehir yönetimi tarafından Nisan 2021'de yapılan kazı sırasında Kumamoto Kalesi'ndeki Kofun döneminden kalma bir mezarın kalıntılarından çıkarılmıştı.

Japonya'da Kofun dönemine ait bulunan 8'inci kılıç örneği olan Kumamoto'daki keşif, altmışlık döngünün bir terimine atıfta bulunan karakterleri temsil eden dört kılıçtan biri oldu.

Hyogo eyaletinde de 608 yılını temsil ettiğine inanılan karakterlerin yazılı olduğu demir kılıç bulunmuştu.