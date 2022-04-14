Japonya’da Malakas Tayfunu alarmı
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malakas Tayfunu'nun ülkenin Ogasawara Adaları'na yaklaştığını belirterek, hızı saatte 160 km'ye varan şiddetli rüzgarlar ve boyu 12 metreyi bulan dalgaların beklendiği uyarısında bulundu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Malakas Tayfunu’nun Pasifik Okyanusu'ndaki Ogasawara Adaları'na yaklaştığını duyurdu.
Yetkililer, bugün öğleden sonra tayfunun saatte 30 kilometre hızla Kuzey-Kuzeydoğu yönüne hareket ettiğini belirterek, yarın ve Cumartesi günü şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar görüleceği uyarısında bulundu.
Hızı saatte 160 km'ye varan şiddetli rüzgarlara ve boyu 12 metreyi bulan yüksek dalgalara neden olması beklenen tayfunun, Tokyo'nun kıyı kesimleri ile Tokyo'nun güneyindeki Izu Adaları ve çevresinde şiddetli rüzgarlara neden olacağı belirtildi.
Riskli bölgelerde yaşayan bölge sakinlerinin şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar, toprak kaymaları ve sel baskınları ile yıldırım çarpması riskine karşı tetikte olması gerektiği bildirildi.
Video Haberler
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- Genco Erkal beraat etti
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Galatasaray'ın tesislerinde Can Üner Merkez Kortu açıldı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye rapor tepkisi
- Bursa'da çiftlikte yangın: 4 bin tavuk yaşamını yitirdi
- Giresun'da kadın cinayeti
- Var olmanın tarifsiz gerginliği eserlerine hayat veriyor
- Erken paydos eden balıkçılardan tepki
- Simone de Beauvoir'ı ölüm yıl dönümünde anıyoruz
- Hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı
- DAİB Başkanı Tanrıver'den aday açıklaması
- İBB'den toplu taşıma zammında öğrenci kararı