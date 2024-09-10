Japonya’da pirinç hırsızlığı: Polis, üreticileri uyardı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:07

Güncelleme: 10.09.2024 - 17:07

Japonya’da yaşanan pirinç kıtlığı sürerken, ülkede hırsızlık olayları baş gösterdi.

Yetkililer, Niigata eyaletinin Joetsu şehrindeki bir çiftçinin deposundan yeni hasat edilmiş 90 kilo pirinç çalındığını açıkladı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatan polis, çiftçileri yeni hırsızlık vakalarına karşı uyardı.

Üreticilere depo kapılarını sağlam bir şekilde kilitleme çağrısı yapan polis, güvenlik kamerası ve alarm kullanma gibi ek tedbirler alma tavsiyesinde bulundu.

Ülkeyi geçen ay vuran 7.1 büyüklüğündeki deprem ve Shanshan Tayfunu’nun ardından oluşan stok eğilimi, turist patlamasının getirdiği ek tüketim ve üretimin hava koşullarından olumsuz etkilenmesi sonucu Japonya’da pirinç krizi baş göstermişti.

Arzın yetersiz kalması nedeniyle pirinç bulmak zorlaşırken, birçok markette raflar boş kalmıştı. Bazı marketler ise müşteri başına satış sınırlaması getirmişti.