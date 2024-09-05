Japonya'da Tolgay Arslan fırtınası: 7 maçta çılgın skor katkısı!

Avustralya'nın Melbourne City takımından Japonya temsilcisi Sanfrecce Hiroshima'ya transfer olan Tolgay Arslan, attığı gollerle gündeme oturdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:58
Japonya'da Tolgay Arslan fırtınası: 7 maçta çılgın skor katkısı!
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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, transfer olduğu Sanfrecce Hiroshima'daki performansıyla Japonya'yı salladı.

TOLGAY ARSLAN TAKIMINI SIRTLIYOR

Tolgay Arslan son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle takımına deplasmanda galibiyeti getiren isim oldu.

7 MAÇTA 8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tolgay Arslan bu sezon Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Sanfrecce Hiroshima #tolgay arslan #japonya

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