Japonya'da Tolgay Arslan fırtınası: 7 maçta çılgın skor katkısı!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 18:58

Güncelleme: 05.09.2024 - 18:58

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giyen Tolgay Arslan, transfer olduğu Sanfrecce Hiroshima'daki performansıyla Japonya'yı salladı.

TOLGAY ARSLAN TAKIMINI SIRTLIYOR

Tolgay Arslan son olarak Japonya Lig Kupası'nda Nagoya Grampus ile oynadıkları karşılaşmada attığı kafa golüyle takımına deplasmanda galibiyeti getiren isim oldu.

7 MAÇTA 8 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Tolgay Arslan bu sezon Sanfrecce Hiroshima formasıyla 7 maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.