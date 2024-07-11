Japonya'da simitle yüzmeye giden kadın, kıyıdan 80 km açıkta kurtarıldı

Yayınlanma: 11.07.2024 - 21:54

Güncelleme: 11.07.2024 - 21:54

20'li yaşlarında Çinli bir kadın, deniz simidiyle girdiği suda 36 saat kaldıktan sonra Tokyo'nun güneyinde yer alan bir yarımada açıklarında seyreden bir kargo gemisi tarafından fark edildi.

AFP haber ajansında göre yakınlardaki daha küçük bir deniz taşıtına haber verildi ve mürettebattan iki kişi denize atlayıp kadını kurtardı.

Kyodo haber ajansına göre Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Susuz kalmış olmasına rağmen bilinci açıktı.

Tokyo'nun güneybatısındaki Şizuoka ilinde yüzmeye gittikten sonra kendisinden haber alınamaması üzerine durum, Pazartesi günü polise ihbar edildi.

AFP'ye konuşan Japonya Sahil Güvenlik yetkilisi, "8 Temmuz'da saat 7.55 civarında kadının arkadaşı, yakındaki bir bakkaldan kayıp ihbarında bulundu" dedi.

Yetkili, kadının kurtarıldığı yer ve denize girdiği nokta arasında 80 km'lik mesafe olduğunu söyledi.

Yetkli "Ama sürüklendiği mesafenin daha uzun olduğu tahmin ediliyor" diye de ekledi.

Kadın, kurtarma ekibine deniz simidi nedeniyle akıntıyla sürüklendikten sonra kıyıya geri dönemediğini söyledi.