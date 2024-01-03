Japonya'da metroda bıçaklı saldırgan dehşeti: Dört kişi yaralandı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 18:42
Japonya'da metroda bıçaklı saldırgan dehşeti: Dört kişi yaralandı
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Japonya’nın başkenti Tokyo’da bıçaklı saldırı düzenlendi. Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı’nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu’na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

TURİSTİK BİR BÖLGE

Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.


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