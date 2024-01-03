Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?

Yayınlanma: 03.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 03.01.2024 - 09:58

Ardından da kabini kaplayan sıcaklık ve dumanın paniği başladı.

Hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilen yüzlerce kişi hayatta kalma içgüdüsüyle acil çıkışlara yöneldi.

Tüm bunların yaşandığı uçak içindeki mürettebat dahil 379 kişinin tamamının kurtulmuş olması olağanüstü bir başarı.

Uzmanlara göre eksiksiz bir tahliye operasyonu ile birleşen teknoloji, alev topuna dönen uçaktan herkesin kurtulabilmesini sağladı.

Olayın hemen sonrası çekilen görüntülerde kaçış kaydırağı kullanılarak yapılan tahliye operasyonu sırasında bir panik dikkat çekmiyor.

Bununla birlikte, hiç kimsenin kabin bagajını yanına almaya çalışmadığı da fark ediliyor. Bu durum, böyle tahliyelerde, şişe ağzı denilen tıkanmaya neden olabiliyor.

BBC’ye konuşan havacılık uzmanı Alex Macheras, kazadan sonraki hayati önemdeki birkaç dakikada mürettebatın ders niteliğinde bir tahliyeyi hayata geçirdiğini söylüyor.

Yangının, ilk 90 saniyede “belli bir alanda sınırlı kalması” da herkesin tahliyesi için bir zaman aralığı sağladı.

İsveçli 17 yaşındaki yolcu Anton Deibe, Airbus A350'nın pistte birden durmasından sonraki anlarda kaos yaşandığını anlattı.

İsveçli Aftonbladet gazetesine konuşan Deibe "Tüm kabin dakikalar içinde dumanla doldu. Kabindeki duman cehennem gibiydi. Kendimizi yere attık. Daha sonra acil çıkıp kapıları açıldı ve oralara dogru koştuk. Nereye gittiğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Kaos yaşandı " dedi.

59 yaşındaki yolcu Satoşi Yamake de ilk çarpışmada uçağın yana yattığını hissettiğini ve bir çarpışma olduğunu belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yolcu da "uçak inerken bir şeye çarpmış gibi hissettik. Pencerenin dışında bir kıvılcım gördük ve kabin dumanla doldu" dedi.

Bir başka yolcuysa, sadece bir acil çıkış kapısı açık olduğu için çıkışın zor olduğunu anlattı. Yolcu "Bir duyuru yapıldı ve arka ve öndeki kapıların açılamadığı söylendi. Dolayısıyla herkes önden çıktı" dedi.

Havacılık uzmanı Macheras ise, mürettebatın alevlerin hareketini iyi değerlendirdiğini ve tüm acil çıkışları açmamış olmalarının önemli olduğunun da altını çiziyor.

Airbus’ın A350 tipi uçağı, kompozit karbon fiber malzemeyle yapılan ilk ticari jetlerden biri. Uçağın ilk çarpışma ve sonrasındaki yangına karşı iyi dayandığı görülüyor.

Uçakta bulunan Yamake soyadlı bir yolcu, tüm kaosa karşın herkesin beş dakika içinde dışarı çıkarıldığını anlattı.

28 yaşındaki yolcu Tsubasa Sawada ise “Sadece mucize olduğunu söyleyebilirim, hepimiz ölebilirdik” şeklinde konuştu.

Tüm yangının söndürülmesi birkaç saat sürdü. Uçaktaki 14 yolcu hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındı.

Japonya Havayolları uçağı ile çarpışan sahil güvenlik uçağında ie beş kişi hayatını kaybetti.