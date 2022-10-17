Japonya'daki bilim insanları, otonom araçlara dev gözler taktı

17 Ekim 2022 Pazartesi, 08:57

Tokyo ve Kyoto Üniversitelerinden araştırmacılar, otonom golf arabalarının önüne göz şeklinde hareketli ve dev yapılar kurdu.

Bu araçlarla 360 derecelik çekimler yapan ekip, sanal gerçeklik gözlüklerini ve bu görüntüleri kullanarak, yaşları 18 ve 49 arasında değişen 18 kişiyle deney yaptı.

Karşıdan karşıya geçen yayalar, genellikle yaklaşan aracın sürücüsüyle göz teması kuruyor ve arabanın durup durmayacağını anlamaya çalışıyor. Ancak otonom araçlar giderek yaygınlaşırken, yayaların bunlarla nasıl ilişki kuracağı tartışma konusu.

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜĞÜ KULLANILDI

Independent Türkçe'nin haberine göre yeni araştırmada ekip, yayaların otonom araçlarla iletişim kurabilmesi için gereken unsurları anlamaya çalıştı. Deney katılımcılarının güvenliğini sağlamak için deneyler sanal gerçeklik gözlükleriyle yapıldı.

Katılımcılar, gözlükleri taktığında kendilerini çeşitli senaryolar içinde buldu. Bunlardan birinde yaklaşan aracın önündeki gözler onlara dönüyor, bir diğerinde ise uzaklara bakmaya devam ediyordu.

Araştırmacılar böylece gözler kendilerine döndüğünde araç tarafından fark edildiğini hisseden kişilerin karşıya geçip geçmeyeceğini anlamak istedi.

Katılımcıların karşıya geçip geçmeme kararını vermesi içinse sadece üç saniyesi vardı.

Deneyin sonunda erkeklerin daha tehlikeli kararlar almaya meyilli olduğu ve aracın duracağına dair hiçbir işaret görmeseler bile karşıya geçmeyi seçtiği görüldü.

KATILIMCILAR YİNE DE TEDİRGİN OLDULAR

Kadınlarınsa temkinli davranarak genellikle karşıya geçmemeyi tercih ettiği anlaşıldı. Aracın duracağına dair belirti görseler bile bu durum değişmedi.

Katılımcılar ayrıca, deneyin ardından kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Hem kadınlar hem de erkekler aracın gözleri uzağa baktığında kendilerini güvende hissetmediğini ifade etti.

Anketlere göre katılımcıların tamamı, gözler kendilerine döndüğünde karşıya geçmenin daha güvenli olduğunu düşündü.

Araştırmacılar bu deneyden elde ettikleri bulguları, geçen ay Güney Kore'de yapılan Uluslararası Otomotiv Kullanıcı Arayüzleri Konferansı'nda sundu.

Deney, yeni nesil ulaşıma geçişin araçların kendisiyle sınırlı kalmayacağına işaret ediyo