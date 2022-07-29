Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Ortak Varoluş Mozaiği" nedir? "Ortak Varoluş Mozaiği" nerede?

29 Temmuz 2022 Cuma, 14:02

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Haziran ayında EXPO kapsamında 'Ortak Varoluş Mozaiği'nin tasarımı ve uygulama projesi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'ne (HMKÜ) başvurdu.

Görselin tamamlanmasının ardından Mayıs 2021’de kamu-üniversite işbirliği çerçevesinde HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş arasında imzalanan tasarım, devir protokolüyle tanıtıldı. Uygulama projesine, 2021 Ağustos ayında başlandı. Mozaik, 2022 Nisan ayında Antakya Expo Fuar Alanı'nın batı girişinde daire şeklindeki bir meydana, bilim insanları, uzmanlar, Reyhanlı, Defne, Erzin’de bulunan Hatay mozaik sektörünün temsilcileri, zanaatkarlar ile sayısı 300’ü bulan kişinin ortak çabasıyla uygulandı.

ORTAK VAROLUŞ MOZAİĞİ GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA NE ZAMAN GİRDİ?



Anadolu’nun dört bir yanından çıkan 44 farklı renk tonundaki toplam 40 ton ağırlığında doğal taşlar kullanılarak uygulanan mozaiğin Hatay’ın eşsiz coğrafyasıyla temellenen zengin kültürel varlığını, ortak bir varoluşa vurgu yapan tarihsel derinliğe sahip bir hikaye bütünlüğünde, özgün biçimde anlattığı belirtildi. Eser, 22 Temmuz'da tarihinde Guinness World Records Genel Merkezi'nden görevlendirilen hakemler ve uzmanlarca yerinde ölçülerek Hatay’ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümünde 'dünyanın doğal taşlarla yapılmış en geniş taban mozaiği' olarak tescillendi.

"ORTAK VAROLUŞ MOZAİĞİ" NEREDE?



"Ortak Varoluş Mozaiği" Hatay'da EXPO Kisecik alanında sergileniyor.



ORTAK VAROLUŞ MOZAİĞİ KİM TARAFINDAN TASARLANDI?

"Ortak Varoluş Mozaiği" Doç Dr. Banu Özdilek ile bağımsız araştırmacı Arkeolog Dr. H. Onur Tıbıkoğlu, tarafından tasarlandı.



