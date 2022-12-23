Japonya'dan Güney Kore'ye tatbikat tepkisi: Kabul edilemez ve pişmanlık verici
Japon hükümetinin, Güney Kore'nin, Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarında düzenlediği askeri tatbikatı protesto ettiği bildirildi.
Kyodo ajansının haberine göre Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği yetkilisiyle görüştü.
Görüşmede Funakoşi, Japon Denizi'ndeki tartışmalı Dokdo/Takeşima adalarında Güney Kore'nin düzenlediği askeri tatbikatı, Japon hükümetinin protesto ettiğini belirtti.
Tatbikatı "tamamıyla kabul edilemez ve pişmanlık verici" olarak niteleyen Japon diplomat, adaların, "tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk ışığında Japonya'ya ait olduğunu" savundu.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore 22 Aralık'ta, adalarda "yılda iki kez düzenlenen muntazam askeri tatbikatlardan birini" gerçekleştirmişti.
"TARTIŞMALI" ADALAR
Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.
Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten beri güvenlik personeli konuşlandırıyor.
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