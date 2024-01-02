Japonya'daki depremde ölü sayısı arttı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 10:44

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:37

Japonya'nın Ishikawa Eyaleti ve aynı bölgedeki Noto Yarımadası açıklarında meydana gelen depremlerde 48 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, 1 ocak günü Noto Yarımadası'nda ve ülkenin batısındaki Ishikawa kıyılarında 7,4 büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda deprem daha yaşandı. Noto Yarımadası açıklarında 2 Ocak günü yerel saatle 10.17'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

Tsunami ile ilgili olarak JMA, Ishikawa kıyıları da dahil olmak üzere tüm bölge için tsunami uyarısının kaldırıldığını duyurdu.

200 BİNA HASAR GÖRDÜ: 7 KATLI BINA YAN YATTI

Depremlerin ardından otoyollarda çökmeler meydana geldiği bildirilirken, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kasabasında çıkan yangın yakın çevredeki yaklaşık 200 binaya zarar verdi. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı bildirildi.

Kamu televizyonu NHK'da yayınlanan görüntülerde Wajima'da 7 katlı bir binanın yan yattığı görüldü. Ishikawa Valiliği bölgedeki depremlerde 30 kişinin öldüğünü açıkladı. Eyalet valisinin talebi üzerine, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin 1.000 üyesi arama ve kurtarma çalışmaları yürütmek üzere bölgeye gönderildi.

Bölge genelinde yaklaşık 50.000 kişinin tahliye edildiği ve 14 kişinin çeşitli yerlerde enkaz altından kurtarılmayı beklediği tespit edildi. Eyaletteki 19 sağlık merkezinde elektrikler kesilirken, market ve bakkal rafları boş kaldı.

"ZAMANA KARŞI YARIŞ"

Başbakan Kishida Fumio, Noto Yarımadasının kuzey kesimlerine erişimin son derece zor olduğunu söyledi. Kishida, merkezi hükümetin bölgeye insani yardım malzemeleri getirmek için gemileri kullanmaya hazırlandığını söyledi. Japonya başbakanı şunları söyledi: "Zaman geçtikçe felaketin sonuçları daha da belirgin hale geliyor. Hayat kurtarmak zamana karşı bir yarış."

Bölgeye hizmet veren Hokuriku hızlı tren hatlarının çoğunda 11 saate varan gecikmeler yaşandığı açıklandı. Ishikawa'nın merkezindeki Kanazawa istasyonuna gelen tren seferleri öğle saatlerine kadar durduruldu.

Japonya İmparatorluk Ajansı (Kunaicho), İmparator Naruhito'nun Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda halkı selamlayacağı bir etkinliğin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca Noto Yarımadası'nın batısında yer alan ve Hokuriku Electric Power'a (Rikuden) ait olan hizmet dışı bırakılmış Shika nükleer santralinde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini duyurdu.

NÜKLEER ENERJI· SANTRALLERI·NDE ANOMALI· SAPTANMADI

Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu'na göre depremin merkez üssüne yakın Niigata ve Fukui vilayetlerindeki nükleer enerji santrallerinde herhangi bir anormallik tespit edilmedi. Japonya Jeo-uzamsal Bilgi Merkezi, depremin analizinin kıyıdaki Wajima'da zeminin batıya doğru 1,3 metre kaydığını tespit ettiğini söyledi.