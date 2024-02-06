Japonya'daki depremden 1 ay sonra çocuklara gönüllüler bakıyor

Yayınlanma: 06.02.2024 - 08:33

Güncelleme: 06.02.2024 - 09:49

Japonya'nın batı kıyısını vuran 7.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir ay geçtikten sonra, kar amacı gütmeyen bir STK olan Katariba kuruluşunun gönüllüleri, Suzu kentindeki bir okulun sınıfında çocuklarla kart ve diğer oyunları oynuyor. Bazen de sadece yan yana kitap okuyorlar.

Bazı çocuklar hala tahliye merkezlerinde yaşıyor ve burada oyun oynamak zor. Katariba üyesi Yoshiki Itashiki, diğerlerinin ebeveynlerinin depremden bu yana evlerini ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etme göreviyle meşgul olduğunu, bu nedenle çocuklara güvenli bir yer sağlamanın önemli olduğunu söylüyor.

Kanako Yasukawa, Suzu'daki okulların hala sadece kısaltılmış gün esasına göre çalıştığını ve kendisinin çalışmak zorunda olduğunu ekleyerek, bu hizmetin bir nimet olduğunu söylüyor.

Kızı geçici olarak başka bir şehre tahliye edildikten sonra, hizmet onun geri dönmesini kolaylaştırdı.

Yasukawa, "Bu hizmet olmasaydı kızımın burada benimle yaşamasına karar veremezdim" dedi.

Suzu şehrinin bulunduğu Ishikawa vilayetinde 13 bin 600'den fazla kişi hala tahliye merkezlerinde yaşıyor.