Japonya'dan Kuzey Kore açıklaması: İyi niyet mesajı aldık

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Noto Yarımadası ve açıklarında meydana gelen depremlere yönelik Kuzey Kore'den "iyi niyet mesajı" aldığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 08:53
Japonya'dan Kuzey Kore açıklaması: İyi niyet mesajı aldık
Abone Ol google-news

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, meclis konuşmasında, depremler sonrası, Kuzey Kore lideri Kim'den "iyi niyet mesajı" aldığını ve karşılığında kendisine "teşekkürlerini ilettiğini" söyledi.

Japon Başbakan, alıkonulan Japonlar sorununun çözümü için kararlılıklarını koruduklarını ve Kim ile bir zirvede buluşabilmek için müzakereleri sürdüreceklerini aktardı.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, ocak ayında, Mart 2011'deki deprem ve tsunami dahil son yıllarda Kuzey Kore'den bir mesaj almadıklarını açıklamıştı.

Doğu Asya'da Japonya ile Kuzey Kore arasında diplomatik ilişki bulunmaması nedeniyle, bir Japon Başbakanın, Kuzey Kore liderinden mesaj alması nadir kabul ediliyor.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Resmi Kyodo ajansı, 17 Japon'un Kuzey Kore tarafından alıkonulduğunu, halihazırda 5 kişinin geri gönderildiğini belirtiyor.

Kuzey Kore ise 4 kişinin ülkeye hiç giriş yapmadığını, 8 kişinin ise hayatını kaybettiğini savunuyor.


japonya haberleri Kuzey Kore haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan Japonya'ya uyarı: En sert şekilde cevap vereceğiz

Rusya'dan Japonya'ya uyarı: En sert şekilde cevap vereceğiz
Japonya’daki termik santralde korkutan patlama

Japonya’daki termik santralde korkutan patlama
Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı

Japonya'da yabancı işçi sayısı ilk kez 2 milyonu aştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon