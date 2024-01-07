Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 126'ya çıktı
Japonya'da 1-4 Ocak arasında yaşanan depremlerde ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi. 200'den fazla kişinin de kayıp olduğu açıklandı.
Japonya'nın batısındaki İşikava eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya çıktı.
Yetkilileri bölgedeki depremlerde 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 200'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Anamizu şehrinde meydana gelen toprak kayması sonucu en az 10 kişinin şehirde, 170'ten fazla kişinin de eyaletin çeşitli bölgelerinde mahsur kaldığı aktarıldı.
Eyaletteki tahliye merkezlerinin halihazırda 31 bin kişiyi barındırdığı belirtildi.
Yaklaşık 66 bin hanenin susuz kaldığını ve binlerce meskende de elektriğin olmadığını ifade eden yetkililer, yolların hasar görmesi ve sık sık kapanması nedeniyle depremden etkilenen bölgelere yardım malzemelerinin ulaştırılmasında güçlük çekildiğini dile getirdi.
Yetkililer ayrıca, Hokuriku bölgesi ve Niigata eyaletinde yağmur ve kar yağışı beklendiğini, bunun da depremden etkilenen bölgelerde daha fazla toprak kaymasını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Japonya Meteoroloji Ajansı 1, 2, 3 ve 4 Ocak'ta İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında, büyüklükleri 4 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldiğini duyurmuştu.
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