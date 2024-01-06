Yunan profesörden 'Marmara Depremi' uyarısı

Yayınlanma: 06.01.2024 - 13:49

Güncelleme: 06.01.2024 - 13:49

Yunanistan Deprem Planlama ve Koruma Örgütü Başkanı Efthimios Lekkas, beklenen Marmara Depremi'ne ilişkin ERT'ye değerlendirmelerde bulundu.



Efthimios Lekkas, İstanbul'a dikkat çekerek, "Evet, büyük bir olay bekliyoruz. Ülkedeki tüm bilim insanlarının görüşleri birbirine yakınlaşıyor. Yani bu bir zaman meselesi. Ne kadar gecikirse deprem o kadar büyük olacak, yani enerji o kadar yoğunlaşacak. Ve tabii ki şehir çok savunmasız. Nüfusu 20 milyon ve şu anda binaların üçte biri çok eski binalar. Üçte biri de Antakya ve Adana'daki gibi yeni binalar" dedi.

Lekka, "Toplamda 8 Richter'i geçmez. Tüm fay kırılırsa 7.7 ya da 7.8 civarında olur. Nispeten dar bir alanda 20 milyon kişi biriktiğinde mutlaka kayıplar olacaktır. Tabii ki bu depremin senaryosuna, yani ne zaman ve nasıl olacağına bağlı. Umarım fay zaman zaman daha küçük depremlerle kırılır ve örneğin Antakya'da olduğu gibi büyük bir etki yaratmayız" diye ekledi.

2024 yılına kadar Yunanistan'daki tüm kamu binalarının depreme karşı test edileceğini hatırlatan Lekkas'a göre, Yunanistan'daki mutlak öncelik "yapıların sismik zırhlandırılması, eğitim, bilgilendirme ve şu anda ülkedeki tüm kamu binalarında yapmakta olduğumuz ve bir yıl içinde tamamlanacak olan ön sismik testler" gibi konulardır.

Lekkas, özel binalarla ilgili olarak, "Bu binaların denetimden geçmesi gerekecek. Kamu binalarındaki sismik denetimin tamamlanmasının hemen ardından, bu zorunlu denetimin ülkedeki tüm binalara, özel binalara, mal sahiplerinin sorumluluğu altında genişletilmesi için bazı kurumsal düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEPREM SERTİFİKASINI ATLAYAMAYIZ"

Lekkas, şöyle devam etti:

"Bakın, bir daire kiralanırken ya da satılırken enerji sertifikası isteyip deprem sertifikasını atlayamayız. Normalde binaların yapısal yeterlilik belgesi olması lazım. Tabii ki mal sahiplerinden tahsil edilmeli. Yavaş yavaş bu kontrol yapılacaktır. Bu kontrolün yapılmasını öneriyoruz ve tabii ki bu binalara başka bir değer katacak ve güçlendirilmesi gereken ya da zamanın tahribatına uğramış binalarla ilgili olarak ya da başka her neyse, bunların kurumsal çerçeve temelinde, yani binaların sismik kapasitelerine göre onarımı ve restorasyonuna ilişkin yönetmelik temelinde yapılması gerekecektir. OASP'den yakın zamanda çıkardığımız bu yönetmelikler var."

Jeoloji profesörü son olarak, Yunanistan'ın Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremden çıkarması gereken dersler konusunda, "Japonlardan öğrenmemiz gereken şey kolektivite, takım çalışması, disiplin, itaat, sadece bizim değil diğer halkların da sahip olmadığı tüm bu şeyler. Çok koordineliler, eğitimliler ve zihniyetleri bizimkinden tamamen farklı. Bu nedenle talimatlara metanetle, sabırla itaat ediyorlar ve yaptıkları her şeyi birlikte yapıyorlar" ifadelerini kullandı.