Japonya'daki Joker kostümlü saldırgana 23 yıl hapis

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:50

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:50

Japonya'nın başkenti Tokyo'da film karakteri Joker kıyafetiyle bindiği trende 1 kişiyi bıçaklayan ve vagonu ateşe veren saldırganın yargılandığı davada karar verildi. Tokyo Bölge Mahkemesi, 2021 yılında yaşanan olayda 26 yaşındaki sanık Kyota Hattori'yi cinayete teşebbüs suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Savcıların 25 yıl hapis isteminde bulunduğu davada mahkeme, ateşe verilen vagondaki 12 kişiden 2'sinin hayati tehlike atlattığına dair kesin kanıt bulunmaması nedeniyle Hattori'ye 23 yıl hapis cezası verdi.

Ülkede Cadılar Bayramı'nın kutlandığı 31 Ekim'de Tokyo'daki Keio Tren Hattı'nda bir trene binen Hattori saat 20.00 dolaylarında elindeki bıçakla bir yolcuya saldırmıştı.

Üzerinde film karakteri Joker kıyafeti bulunan saldırganın yanıcı madde döktüğü vagonu ateşe verdiği kamuoyuna yansımıştı. Bıçaklı saldırıda 1 kişi ağır yaralanırken, eylemin ülkede genel seçimin yapıldığı gün gerçekleşmesi terör şüphesine yol açmıştı. Saldırgan Hattori, dava süresince idam cezası almak için söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini söylemişti. Hattori, aynı yılın Ağustos ayında Odakyu Tren Hattı'nda üç yolcunun bıçaklandığı benzer bir saldırıdan ilham aldığını açıklamıştı.

