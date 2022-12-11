Joker'in devam filmi 'Joker: Folie à Deux'den ilk görsel geldi
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimlerine başlandı. Filmden ilk kareyi Todd Phillips paylaştı. Fotoğraf, sosyal medyada gündem oldu.
Oscar ödüllü 2019 tarihli Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux'nun çekimlerini yürüten yönetmen Todd Phillips, Joaquin Phoenix'in Arthur Fleck karakterindeki bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
Yönetmen Phillips, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'nin bu karesini, "İlk gün. Karakterimiz" notuyla yayımladı.
Todd Phillips'in yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu devam filmi, ilk filmdeki performansıyla Oscar kazanan Joaquin Phoenix'i Arthur Fleck olarak geri getiriyor.
Devam filminin konusu bilinmemekle birlikte, Phillips senaryoyu Joker'in yardımcı yazarı Scott Silver ile birlikte yazdı.
LADY GAGA DA KADRODA
İlk film, palyaço olarak çalışan ve mental sorunlar yaşayan hevesli bir stand-up komedyenini konu alıyordu.
Devam filminde Phoenix ile birlikte Lady Gaga'nın Harley Quinn'i, Zazie Beetz'in Sophie Dumond'ı canlandıracağı bilinenler arasında. Kadroda ayrıca Brendan Gleeson ve Catherine Keener'in de rol alması bekleniyor.
Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.
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